Lukaku | scintille con Donnarumma dopo il rigore | spunta il gesto

(Di venerdì 2 luglio 2021)alla fine del primo tempo di Belgio-Italia. Tutto natoilfirmato da Romelu. Si accendono gli animi in quel di Belgio-Italia. La partita si è chiusa sull’1-2 per gli azzurri al termine del primo tempo. Le reti di Barella ed Insigne hanno lanciato la squadra di Roberto Mancini, abile a mostrarsi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Scintille Donnarumma-Lukaku dopo il rigore: il belga lo zittisce. Le ultimissime durante la gara contro il Belgio. Non è passato inosservato il gesto fatto da Lukaku dopo aver realizzato il calcio di rigore a Donnarumma: scintille in campo.