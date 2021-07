Lorenzo Fragola e The Kolors fanno ballare con 'Solero' (Di venerdì 2 luglio 2021) Dal 2 luglio Lorenzo Fragola torna con 'Solero', in collaborazione con The Kolors. Il protagonista dei tormentoni estivi degli ultimi anni ('L'esercito dei selfie', ''#fuori c'e' il sole') e la band ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) Dal 2 lugliotorna con '', in collaborazione con The. Il protagonista dei tormentoni estivi degli ultimi anni ('L'esercito dei selfie', ''#fuori c'e' il sole') e la band ...

Advertising

silviagianatti : E qui torna Lorenzo Fragola, per me una delle voci che non andavano lasciate indietro. Buona estate… - vivonelkaos : Ero preoccupato perché è passato tanto tempo, ma la voce di Lorenzo Fragola mi dà sempre (e da sempre) un fortissim… - sonomusicgroup : È arrivato il momento di (ri)scoprire Lorenzo Fragola - RADIOEFFEITALIA : Takagi & Ketra - L'esercito del selfie (feat. Lorenzo Fragola & Arisa) - downeyjessevan : pov: stai piangendo perché Lorenzo Fragola è ritornato con una nuova canzone insieme ai The Kolors, hai ascoltato l… -