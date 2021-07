Longiano, incendio in una residenza sanitaria: ecco come è andata (Di venerdì 2 luglio 2021) FORLÍ-CESENA – Nella serata del 1 luglio, alle 22, due squadre del Comando di Forlì, una del distaccamento di Cesena e 2 squadre del distaccamento volontari di Savignano sul Rubicone, sono intervenute nel comune di Longiano, in via Matteotti, per un incendio in una residenza sanitaria. All’arrivo sul posto, le squadre hanno domato l’incendio che aveva interessato una stanza della struttura. Gli operatori hanno posto in sicurezza l’intera area. L’edificio è stato dichiarato inagibile, nessun danno alle persone. Sul posto presente anche il personale di Romagna Soccorso e i Carabinieri. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 luglio 2021) FORLÍ-CESENA – Nella serata del 1 luglio, alle 22, due squadre del Comando di Forlì, una del distaccamento di Cesena e 2 squadre del distaccamento volontari di Savignano sul Rubicone, sono intervenute nel comune di, in via Matteotti, per unin una. All’arrivo sul posto, le squadre hanno domato l’che aveva interessato una stanza della struttura. Gli operatori hanno posto in sicurezza l’intera area. L’edificio è stato dichiarato inagibile, nessun danno alle persone. Sul posto presente anche il personale di Romagna Soccorso e i Carabinieri. L'articolo ...

Advertising

Carlino_Cesena : Incendio Longiano: a fuoco una residenza sanitaria. Paura per sette ospiti - CorriereRomagna : Incendio a Budrio di Longiano in una residenza sanitaria - - forli24ore : Longiano. Incendio in una residenza sanitaria: danni alla struttura dichiarata inagibile -