Advertising

giannettimarco : RT @romatoday: Lo screening anti-Covid anche su cani e gatti - romatoday : Lo screening anti-Covid anche su cani e gatti - Today_it : Lo screening anti-Covid anche su cani e gatti - SiciliaCri : RT @crocerossa: ??Continua il servizio di tamponi rapidi gratuiti effettuati dalla CRI in 12 città italiane. Un progetto finanziato dall'Uni… - Juanjo3800 : RT @crocerossa: ??Continua il servizio di tamponi rapidi gratuiti effettuati dalla CRI in 12 città italiane. Un progetto finanziato dall'Uni… -

Ultime Notizie dalla rete : screening anti

Today.it

Castiglione D'Adda, uno dei primi epicentri Covid, paese che era stato incluso nei dieci comuni della prima zona rossa 2020, torna ad essere studiato a fondo dal team di Massimo Galli della Statale di ...Iniziano le vaccinazioniCovid nelle farmacie del Veneto . Da oggi sarà possibile per i cittadini ricevere il siero nei ...noi come Regione Veneto stiamo investendo nell 'ambito deglie ...Castiglione D'Adda, uno dei primi epicentri Covid, paese che era stato incluso nei dieci comuni della prima zona rossa 2020, torna ad essere studiato a fondo dal team di Massimo Galli della Statale di ...Sono 14 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati a Parma e provincia nelle ultime 24 ore, di cui 7 sintomatici. Non è stato registrato nessun - ParmaPress24 ...