Ligue 1, Bordeaux e Angers verso la retrocessione d’ufficio (Di venerdì 2 luglio 2021) Sarebbe sotto osservazione la supervisione dei conti di Bordeaux e Angers. Caos in Ligue 1. Gli aggiornamenti Angers e Bordeaux sono state retrocesse d’ufficio in Ligue 2. Al momento il procedimento è provvisorio, in attesa degli accertamenti da parte della Direction Nationale du Controle de Gestion per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come l’Angers sia stato sanzionato per irregolarità finanziarie, mentre i girondini sono sono finiti sotto inchiesta dopo che la King ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Sarebbe sotto osservazione la supervisione dei conti di. Caos in1. Gli aggiornamentisono state retrocessein2. Al momento il procedimento è provvisorio, in attesa degli accertamenti da parte della Direction Nationale du Controle de Gestion per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come l’sia stato sanzionato per irregolarità finanziarie, mentre i girondini sono sono finiti sotto inchiesta dopo che la King ...

