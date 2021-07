Johnson & Johnson | «Il vaccino monodose mostra risultati promettenti contro la variante Delta»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 luglio 2021) Buone notizie sul fronte del contrasto alla variante Delta (nome scientifico B.1.617.2), ritenuta più contagiosa di altri ceppi come il prevalente (fino a qualche settimana fa) Alpha. Johnson & Johnson ha spiegato infatti, forse in risposta ad alcuni esperti che paventavano un richiamo con Pfizer-Biontech o Moderna per chi avesse ricevuto il proprio prodotto, che il suo vaccino monodose a vettore virale promette di essere fortemente efficace contro la variante che sta progressivamente divenendo prevalente in molti paesi del mondo. E facendo segnare aumenti nei contagi anche se spesso non seguiti da ospedalizzazioni e decessi, laddove i tassi di vaccinazione sono elevati. Non solo: secondo il gruppo statunitense, anche la protezione fornita contro l’infezione sarebbe di lunga durata e appunto ad ampio raggio.