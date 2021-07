Italia-Spagna semifinale degli Europei: in campo martedì 6 luglio a Wembley (Di venerdì 2 luglio 2021) Oggi sono arrivati i verdetti del campo per i primi due quarti di finale di Euro 2020: Italia e Spagna hanno eliminato rispettivamente Belgio e Svizzera e si affronteranno a Wembley martedì 6 luglio alle 21. Foto: Twitter Euro2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Oggi sono arrivati i verdetti delper i primi due quarti di finale di Euro 2020:hanno eliminato rispettivamente Belgio e Svizzera e si affronteranno aalle 21. Foto: Twitter Euro2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

