Insigne: ”Ho realizzato uno dei gol più importanti con la maglia della Nazionale” (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzo Insigne, attaccante dell’Italia, dopo la vittoria contro ilo Belgio e la conseguente qualificazione alle semifinali di Euro2020, ha parlato a SkySport: Insigne SUL SUO GOL “E’ uno dei gol più importanti con la maglia della Nazionale. Sono contento perché siamo andati in semifinale, abbiamo fatto una gran prova di squadra. Soffriamo tutti insieme, il mister ha creato un gran gruppo, questo gran spirito”. AD Insigne IL PREMIO STAR OF THE MATCH Stavolta il premio Star of the Match è andato a te e non a Spinazzola. “Se non si fosse infortunato sarebbe andato a lui ... Leggi su retecalcio (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzo, attaccante dell’Italia, dopo la vittoria contro ilo Belgio e la conseguente qualificazione alle semifinali di Euro2020, ha parlato a SkySport:SUL SUO GOL “E’ uno dei gol piùcon la. Sono contento perché siamo andati in semifinale, abbiamo fatto una gran prova di squadra. Soffriamo tutti insieme, il mister ha creato un gran gruppo, questo gran spirito”. ADIL PREMIO STAR OF THE MATCH Stavolta il premio Star of the Match è andato a te e non a Spinazzola. “Se non si fosse infortunato sarebbe andato a lui ...

Advertising

Enzovit : Insigne: ''Ho realizzato uno dei gol più importanti con la maglia della Nazionale'' - Chiariello_CS : RT @mirkocalemme: #Insigne fa sempre un lavoro in non possesso straordinario, ha firmato una giocata decisiva per battere l'Austria, staser… - MaioneEnnio : RT @mirkocalemme: #Insigne fa sempre un lavoro in non possesso straordinario, ha firmato una giocata decisiva per battere l'Austria, staser… - pulcinella77 : RT @mirkocalemme: #Insigne fa sempre un lavoro in non possesso straordinario, ha firmato una giocata decisiva per battere l'Austria, staser… - TommyFiore13 : RT @mirkocalemme: #Insigne fa sempre un lavoro in non possesso straordinario, ha firmato una giocata decisiva per battere l'Austria, staser… -