Incidente in autostrada a Settimo Torinese, scontro frontale all'interno dello svincolo: cinque feriti (Di venerdì 2 luglio 2021) Brutto Incidente nello svincolo di Settimo Torinese, tra la tangenziale di Torino e l'imbocco dell'autostrada Torino - Monte Bianco, nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 luglio 2021. Si è trattato di uno ... Leggi su torinotoday (Di venerdì 2 luglio 2021) Bruttonellodi, tra la tangenziale di Torino e l'imbocco dell'Torino - Monte Bianco, nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 luglio 2021. Si è trattato di uno ...

Advertising

GazzettinoNuovo : INCIDENTE IN AUTOSTRADA A4 TRA BRESCIA EST E DESENZANO - - primogiornale : Era diretto in Grecia, per un tour in moto con un amico come ogni estate, Paolo Damiazzi, 73 anni, imprenditore di… - primogiornale : Era diretto in Grecia, per un tour in moto con un amico come ogni estate, Paolo Damiazzi, 73 anni, imprenditore di… - PalermoToday : Incidente sulla Palermo-Mazara, scende dall'auto per fare pipì e viene travolto - christian190173 : Oggi sono in vacanza parto per il Trentino. Ore 12:30 autostrada Milano Venezia casello di Brescia chiuso per incid… -