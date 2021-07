Il portierone Sommer non basta alla Svizzera, passa la Spagna ai rigori (Di venerdì 2 luglio 2021) La Spagna è la prima semifinalista degli Europei. E aspetta la vincente di Italia-Belgio. Tutto sommato la Spagna vince con merito anche se la Svizzera è riuscita a portarla ai calci di rigore nonostante sia rimasta in dieci uomini nel finale del secondo tempo per un’entrata per nulla cattiva di Freuler. Era il 70esimo, due minuti prima la Svizzera aveva pareggiato. La Spagna è andata subito in vantaggio grazie a un’autorete. Poi, ha gigioneggiato troppo. Avrebbe dovuto essere più concreta. La Svizzera ha ringraziato e appena ne ha avuto la possibilità, grazie a un rimpallo, ha pareggiato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Laè la prima semifinalista degli Europei. E aspetta la vincente di Italia-Belgio. Tutto sommato lavince con merito anche se laè riuscita a portarla ai calci di rigore nonostante sia rimasta in dieci uomini nel finale del secondo tempo per un’entrata per nulla cattiva di Freuler. Era il 70esimo, due minuti prima laaveva pareggiato. Laè andata subito in vantaggio grazie a un’autorete. Poi, ha gigioneggiato troppo. Avrebbe dovuto essere più concreta. Laha ringraziato e appena ne ha avuto la possibilità, grazie a un rimpallo, ha pareggiato ...

Advertising

napolista : Finisce 1-1, la Svizzera resta in dieci per una espulsione esagerata di Freuler. Ai rigori la squadra di Petkovic n… - marco_1991_25 : Sommer, ma che portierone #SvizzeraSpagna - msfabiola_ : Che portierone che è Sommer!!! ???? #SUIESP - gabryhz : Che portierone sommer. Leggevo critiche per il secondo gol di Locatelli e soprattutto per il gol di immobile. L'avr… - UrSpaghettGirl : SOMMER CAZZOOO MA SEI UN PORTIERONE -

Ultime Notizie dalla rete : portierone Sommer L'Olimpico in festa per i gol di Locatelli e Immobile, gli Azzurri volano agli Ottavi di finale ...di Sommer. Due a zero e Svizzera quasi alle corde. Ci prova il neoentrato Zuber, ma Donnarumma si fa trovare pronto: se l'Italia non subisce gol da dieci partite il merito è anche del suo portierone. ...

Ancora ai rigori? Perché no, col fattore Sommer laRegione Il portierone Sommer non basta alla Svizzera, passa la Spagna ai rigori Finisce 1-1, la Svizzera resta in dieci per una espulsione esagerata di Freuler. Ai rigori la squadra di Petkovic non ripete il miracolo francese ...

Ancora ai rigori? Perché no, col fattore Sommer L'eliminazione agli ottavi in Germania nel 2006? L'errore di Xhaka contro la Polonia nel 2016? Tutto dimenticato, dopo Bucarest ...

...di. Due a zero e Svizzera quasi alle corde. Ci prova il neoentrato Zuber, ma Donnarumma si fa trovare pronto: se l'Italia non subisce gol da dieci partite il merito è anche del suo. ...Finisce 1-1, la Svizzera resta in dieci per una espulsione esagerata di Freuler. Ai rigori la squadra di Petkovic non ripete il miracolo francese ...L'eliminazione agli ottavi in Germania nel 2006? L'errore di Xhaka contro la Polonia nel 2016? Tutto dimenticato, dopo Bucarest ...