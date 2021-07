Il Grillo sa cantare (Di venerdì 2 luglio 2021) Grillo probabilmente non è un grande politico. Anzi non credo sia interessato a diventarlo. Ma sicuramente siamo davanti ad un uomo che capisce il pubblico, un teatrante da palcoscenico istrionico e che sente gli umori della platea. In questo caso non si è comportato da capriccioso o irresponsabile. Lui non sa gestire la politica come amministrazione. Quella l’ha sempre delegata ad altri. Lui è come un imprenditore dello spettacolo che valuta la politica esclusivamente dal punto di vista del consenso. Ed ha capito meglio di tutti che Giuseppe Conte da quel punto di vista è un pessimo affare. Conte ha il physique du rôle di un moderato, si atteggia a responsabile, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021)probabilmente non è un grande politico. Anzi non credo sia interessato a diventarlo. Ma sicuramente siamo davanti ad un uomo che capisce il pubblico, un teatrante da palcoscenico istrionico e che sente gli umori della platea. In questo caso non si è comportato da capriccioso o irresponsabile. Lui non sa gestire la politica come amministrazione. Quella l’ha sempre delegata ad altri. Lui è come un imprenditore dello spettacolo che valuta la politica esclusivamente dal punto di vista del consenso. Ed ha capito meglio di tutti che Giuseppe Conte da quel punto di vista è un pessimo affare. Conte ha il physique du rôle di un moderato, si atteggia a responsabile, ...

