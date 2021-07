Giorgia Soleri demolisce Temptation Island: “Questa roba è tossica, andrebbe boicottata” (Di venerdì 2 luglio 2021) Il programma Temptation Island, partito con la nuova edizione lo scorso mercoledì, ha già provocato critiche e malumori. A dire la sua è stata anche Giorgia Soleri, influencer, attivista e salita agli onori del gossip per essere (anche ma non solo) la fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin. Giorgia Soleri contro Temptation Island In... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 luglio 2021) Il programma, partito con la nuova edizione lo scorso mercoledì, ha già provocato critiche e malumori. A dire la sua è stata anche, influencer, attivista e salita agli onori del gossip per essere (anche ma non solo) la fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin.controIn... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Giorgia Soleri demolisce #TemptationIsland: “Questa roba è tossica, andrebbe boicottata” - Marlyn_Marie : @ama_survivah Giorgia Soleri ????? - diamondayn : allora signorina Giorgia Soleri smettila di urlarmi in faccia che sono un gabinetto grazie fammi essere brutta in p… - Ilariap12996 : RT @astronzeneca: Posso dire di essere d’accordo con le story di Giorgia Soleri per quanto riguarda Temptation Island? Che non è né trash n… - astronzeneca : Posso dire di essere d’accordo con le story di Giorgia Soleri per quanto riguarda Temptation Island? Che non è né t… -