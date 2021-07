Ginnastica ritmica, Campionati Italiani 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel weekend del 3-4 luglio si disputeranno i Campionati Italiani 2021 di Ginnastica ritmica. Sarà il PalaGhiaccio di Folgaria (in provincia di Trento) a fare da cornice a questo evento riservato alle individualiste e che si preannuncia decisamente spettacolare. Milena Baldassarri si presenta per difendere il titolo all-around conquistato lo scorso anno, la romagnola dovrà fronteggiare Alexandra Agiurgiuculese e Sofia Raffaeli: in palio i due posti per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Facile immaginare, infatti, che la DT Emanuela Maccarani deciderà chi convocare per i Giochi in base all’esito ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel weekend del 3-4 luglio si disputeranno idi. Sarà il PalaGhiaccio di Folgaria (in provincia di Trento) a fare da cornice a questo evento riservato alle individualiste e che si preannuncia decisamente spettacolare. Milena Baldassarri si presenta per difendere il titolo all-around conquistato lo scorso anno, la romagnola dovrà fronteggiare Alexandra Agiurgiuculese e Sofia Raffaeli: in palio i due posti per le Olimpiadi di Tokyo. Facile immaginare, infatti, che la DT Emanuela Maccarani deciderà chi convocare per i Giochi in base all’esito ...

