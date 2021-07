Fiorentina, Commisso su Gattuso: “Problemi con gli avvocati per dire la verità…” (Di venerdì 2 luglio 2021) Attraverso il sito ufficiale della squadra, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dell’addio di Gattuso: “Per ragioni legali non abbiamo potuto raccontare quello che è avvenuto con lui. Se i suoi avvocati vogliono sedersi con i nostri ed eliminare la clausola di riservatezza, non avrei alcun problema. Vorrei dare modo a Gattuso di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fiorentina, salta Italiano per la panchina viola. Ecco il possibile candidato Borja Valero torna alla ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Attraverso il sito ufficiale della squadra, il presidente dellaRoccoha parlato dell’addio di: “Per ragioni legali non abbiamo potuto raccontare quello che è avvenuto con lui. Se i suoivogliono sedersi con i nostri ed eliminare la clausola di riservatezza, non avrei alcun problema. Vorrei dare modo adi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, salta Italiano per la panchina viola. Ecco il possibile candidato Borja Valero torna alla ...

