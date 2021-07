Feder Mobile sale a bordo delle Mini e si prepara all’esordio in Italia (Di venerdì 2 luglio 2021) Feder Mobile ha dato il via ad una nuova iniziativa promozionale che ha ad oggetto alcune auto della gamma Mini con il logo dell'operatore L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 2 luglio 2021)ha dato il via ad una nuova iniziativa promozionale che ha ad oggetto alcune auto della gammacon il logo dell'operatore L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

infoitscienza : Feder Mobile, si avvicina il lancio: auto Mini con il logo dell’operatore in giro per l’Italia - mondomobileweb : Feder Mobile, si avvicina il lancio: auto Mini con il logo dell’operatore in giro per l’Italia -