Elisabetta Canalis torna in tv dopo 8 anni di assenza: quale show condurrà (Di venerdì 2 luglio 2021) Televisione La showgirl sarda torna in Italia e soprattutto torna alla guida di una trasmissione televisiva: tutti i dettagli Pubblicato su 2 Luglio 2021 dopo otto anni di ‘esilio volontario’ dalla tv italiana, Elisabetta Canalis torna alla guida di un programma. Lo rende noto Fq Magazine, ‘costola’ de Il Fatto Quotidiano, che assicura, in esclusiva, che la showgirl sarda prenderà il timone di uno storico rotocalco del piccolo schermo del Bel Paese: di che show stiamo parlando? Trattasi di Vite da ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Televisione Lagirl sardain Italia e soprattuttoalla guida di una trasmissione televisiva: tutti i dettagli Pubblicato su 2 Luglio 2021ottodi ‘esilio volontario’ dalla tv italiana,alla guida di un programma. Lo rende noto Fq Magazine, ‘costola’ de Il Fatto Quotidiano, che assicura, in esclusiva, che lagirl sarda prenderà il timone di uno storico rotocalco del piccolo schermo del Bel Paese: di chestiamo parlando? Trattasi di Vite da ...

Advertising

yahoo_italia : Elisabetta Canalis sexy nel castello. L'abito trasparente fa impazzire i fan - darkap89 : RT @FQMagazineit: Elisabetta Canalis torna in tv come conduttrice: ecco cosa farà - flyingmari_ : 'Questo potrebbe essere importante, lo sottolineo' e invece è un passo piú inutile della ricetta del pollo alla pia… - Italia_Notizie : Elisabetta Canalis torna in tv come conduttrice: ecco cosa farà - GPasqui : RT @FQMagazineit: Elisabetta Canalis torna in tv come conduttrice: ecco cosa farà -