Easttown e l'ingannevole nostalgia per la piccola città ("bastardo posto")

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ci sono mille ragioni, oltre alla bravura mostruosa di Kate Winslet, per non perdersi nemmeno un minuto della miniserie Hbo “Mare of”, trasmessa in Italia da Sky. Da ammirare l’intreccio sorprendente e spiazzante, dove il canone del poliziesco classico viene arricchito e complicato da una galleria di tipi umani e psicologici che fa impressione trovare tutti insieme - e tutti con un grado fortissimo di verosimiglianza e profondità - in un microcosmo di provincia che scioccamente siamo soliti considerare esente dalla deriva nevrotica della grande solitudine metropolitana. C’è appunto la provincia americana, la...

