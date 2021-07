Covid, report Iss: “Indice Rt scende a 0,63. Diminuiscono i contagi, ma sono in aumento quelli di variante Delta e Kappa” (Di venerdì 2 luglio 2021) In Italia continua a diminuire il numero di casi settimanali, ma le autorità sanitarie rilevano che tra le perone positive rilevate sono in aumento i casi di variante Delta e Kappa che stanno mettendo in allarme la Gran Bretagna e il resto d’Europa. Lo si legge nel consueto monitoraggio settimanale della pandemia in Italia realizzato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità secondo cui scende ulteriormente l’Indice di contagio Rt che passa dallo 0,69 della settimana scorsa allo 0,63 di quella appena passata, ben al di sotto della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) In Italia continua a diminuire il numero di casi settimanali, ma le autorità sanitarie rilevano che tra le perone positive rilevateini casi diche stanno mettendo in allarme la Gran Bretagna e il resto d’Europa. Lo si legge nel consueto monitoraggio settimanale della pandemia in Italia realizzato dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità secondo cuiulteriormente l’dio Rt che passa dallo 0,69 della settimana scorsa allo 0,63 di quella appena passata, ben al di sotto della ...

Advertising

istsupsan : #covid ?? è online il nuovo report esteso: la maggior parte dei nuovi casi è in soggetti non vaccinati, l’incidenza… - LorenaStMartini : RT @ECFRRoma: Oggi si tiene la plenaria della #CoalizioneAntiDaesh. In questo report nato da un progetto @CentroStudiInt e @ECFRRoma finan… - 11secon : #COVID19 - #ITALIA Resoconto sulla #vaccinazione anti-#Covid, aggiornato ad oggi. Fonte: Ministero della Salute Li… - emanuelelisanti : Il report tratta l’andamento sul rischio da medical practice nella sanità pubblica e privata. Oltre al Covid, si co… - andiamoviaora : RT @_cieloitalia: Report Vaccini Anti COVID-19 -