Covid | news Monitoraggio | continua la riduzione dell' Rt a 0 | 63 e dell' incidenza a 9 LIVE

(Di venerdì 2 luglio 2021) Contagi ancora in calo in Italia secondo i dati all'esamea cabina di regia, che saranno presentati oggi. Oms: in una settimana aumento del 10% dei casi in Europa dovuto soprattutto a viaggi e spostamenti. Terza ondata senza precedenti in Africa. L'Ema intanto assicura che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta. Timore per l'arrivo dei tifosi inglesi a Roma