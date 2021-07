Covid, continua la riduzione dell'Rt a 0,63 e dell'incidenza (Di venerdì 2 luglio 2021) continua la riduzione dell'Rt nazionale a 0.63 rispetto allo 0.69 della settimana scorsa e scende ancora l'incidenza dei casi di Covid in Italia a 9 casi ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 di 7 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021)la'Rt nazionale a 0.63 rispetto allo 0.69a settimana scorsa e scende ancora l'dei casi diin Italia a 9 casi ogni 100mila abitanti rispetto agli 11 di 7 ...

Agenzia_Dire : La @GIMBE segnala che il numero di tamponi effettuati in Italia continua a calare. Quasi 2,5 milioni di over 60 non… - fattoquotidiano : Figliuolo: “Su AZ si poteva comunicare meglio”, ma è colpa del “Covid mutevole”. Lui però lanciò gli Open Day per g… - IppolitoMimi : @ippolito_italia I 672 morti in un giorno di Mosca irritano Putin. Se continua così, il #Covid si ritroverà in Siberia. - IppolitoMimi : I 672 morti in un giorno di Mosca irritano Putin. Se continua così, il covid si ritroverà in Siberia. - Oi_livio : RT @Agenzia_Ansa: Continua la riduzione dell'Rt nazionale a 0,63 rispetto allo 0,69 della settimana scorsa e scende l'incidenza dei casi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Cosa fare a Roma nel weekend del 3 e 4 luglio ... cosa fare a Roma nel primo weekend di luglio nel rispetto delle norme anti Covid? Questo fine ... Cosa fare a Roma nel weekend del 3 e 4 Luglio (Continua sotto la foto) Villa Ada Incontra Il Mondo ...

Coronavirus oggi. Continua la riduzione dell’Rt, adesso a 0,63 Il Sole 24 ORE Borse europee alla finestra in attesa disoccupazione Usa La ripresa dell'economia globale continua a essere il focus principale, con gli occhi sulle evoluzioni della pandemia. Lo stallo tra i Paesi Opec+ continua a mantenere il prezzo del petrolio ...

