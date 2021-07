Covid, Alitalia: via libera UE a nuovi ristori (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – E’ conforme alle norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato la misura dell’Italia di sostegno da 39,7 milioni di euro concessa ad Alitalia per compensare i danni subiti dalla compagnia aerea tra il primo marzo e il 30 aprile 2021, a causa delle restrizioni per contrastare la seconda e la terza ondata della pandemia di Covid-19. E’ quanto ha stabilito la Commissione UE che lo riferisce in un comunicato pubblicato questo pomeriggio. Le restrizioni hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia, di conseguenza, la compagnia ha subito notevoli perdite di esercizio, almeno fino al 30 aprile 2021. Il 25 giugno 2021, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – E’ conforme alle norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato la misura dell’Italia di sostegno da 39,7 milioni di euro concessa adper compensare i danni subiti dalla compagnia aerea tra il primo marzo e il 30 aprile 2021, a causa delle restrizioni per contrastare la seconda e la terza ondata della pandemia di-19. E’ quanto ha stabilito la Commissione UE che lo riferisce in un comunicato pubblicato questo pomeriggio. Le restrizioni hanno inciso pesantemente sulle attività di, di conseguenza, la compagnia ha subito notevoli perdite di esercizio, almeno fino al 30 aprile 2021. Il 25 giugno 2021, ...

Advertising

DividendProfit : Covid, Alitalia: via libera UE a nuovi ristori - Postfin : Alitalia e' in perdita da decenni, non certo per il covid, pertanto, meno vola meno perde, se tiene tutti gli aerei… - PrimaCommunica2 : Alitalia: si dell'Ue alla nuova tranche di aiuti dell'Italia per compensare le perdite da Covid - fisco24_info : Alitalia, via libera a ristori per 39,7 milioni di euro: Per compensare i danni subiti tra marzo e aprile per il Co… - Eib63 : RT @RaiNews: L'antitrust Ue ha approvato una nuova tranche di ristori dell'Italia da 39,7 milioni di euro per compensare Alitalia per i dan… -