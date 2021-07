Cosa serve per il Green pass europeo (Di venerdì 2 luglio 2021) Tamponi, guarigioni e doppia dose. Ieri il debutto, Von der Leyen esulta: oltre 200 milioni di certificati rilasciati. Caos sulla vaccinazione eterologa di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Viaggi in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Tamponi, guarigioni e doppia dose. Ieri il debutto, Von der Leyen esulta: oltre 200 milioni di certificati rilasciati. Caos sulla vaccinazione eterologa di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Viaggi in ...

Advertising

matteorenzi : Firenze è una città diventata grande dopo la pandemia della peste del 1348: una cosa analoga può capitare al nostro… - ocram_31 : RT @giuslit: Tassi prossimi allo zero ed emissioni nette quasi tutte in portafoglio alla #BCE. Ma allora a cosa serve il #recoveryfund? Ah,… - Diamante23 : RT @catlatorre: Smantellata una nuova cellula nazifascista tra Milano e Trieste, con quattro arresti di giovani noti per violenze razziste… - antobandiera : @eeerieghost Serve a farli mangiare,di certo la cosa peggiore che si possa fare per aiutare un drogato è dargli sol… - AieieBrazov3 : @VogliaZebra_net A cosa serve la sua immunità? -