Classifica Tour de France 2021 | settima tappa | ribaltone Nibali | è 6°! Crolla Roglic | 5° Pogacar

(Di venerdì 2 luglio 2021) Lagenerale deldeè uscita letteralmente stravolta dalla: i 249 km particolarmente mossi da Vierzon a Le Creusot hanno ridisegnato la graduatoria della Grande Boucle prima di affrontare le Alpi. A muovere le acque è stata un’inattesa fuga da lontanissimo imbastita tra gli altri dall’olandese Mathieu van der Poel (in maglia gialla), dal belga Wout van Aert e dal nostro Vincenzo. Ben 29 uomini all’attacco e dietro la UAE Emirates di Tadejcostretta a lavorare tutto il giorno per limitare i danni, ma ...

Matej Mohoric vince la settima tappa delde France 2021, la Vierzon - Le Creusot di 249,1 km. Nella lunghissima frazione della Grande ... Pogacar e' lontano, al secondo posto nella...Non solo si sta giocando la tappa, ma oggi risalirà di prepotenza ingenerale. Vediamo come va a finire, perché potrebbe poi non ritirarsi prima del termine delcome aveva annunciato..Mohoric ha preceduto di oltre un minuto il belga Jasper Stuyven e di 1’140’’ un gruppetto comprendente la maglia giall Van der Poel, e Wout Van Aert. Lo Squalo risale in classifica ...Ottima prova del campione italiano che risale in classifica, mentre due dei favoriti per la vittoria finale, Pogacar e Roglic, crollano nel finale Mohoric van der Poel Nibali ...