Caterina Balivo | la vita lontana dalla tv | “Non sarà più un impegno quotidiano”

(Di venerdì 2 luglio 2021), nonostante la sua assenza dal piccolo schermo, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Dopo il successo di due fortunatissime edizioni della trasmissione Vieni da Me, la conduttrice ha deciso di dedicarsi ad altri progetti e alla sua famiglia: “Una scelta d’amore”, come lei stessa l’aveva definita. L’ultimo anno infatti ha visto cambiare radicalmente la sua: l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus l’ha portata a rallentare i suoi ritmi e a considerare un altro tipo di quotidianità, con più tempo da dedicare ai suoi figli. In una lunga intervista al Il Mattino ha raccontato come mai la televisione ...

Advertising

mariellamarine : Ragà, Caterina Balivo. E il padre è stato anche il mio professore alle medie ?? - 8antonio8989 : Sognando Caterina Balivo alla conduzione de La Talpa - PasqualeMarro : #CaterinaBalivo il dramma, - ClarabellaBest : RT @bubinoblog: CATERINA BALIVO: 'DOPO 15 ANNI HO DECISO DI FARE ALTRO E SENZA L'ANSIA DELLA TV' - Nicholas_Dls : #FestaItaliana, #DettoFatto e #VienidaMe l’hanno resa uno dei volti più popolari del piccolo schermo fino ad una de… -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

CasertaNews

nel 2019 ha raccontato quanto segue: ' Sono felice di avere il mio uomo. Donato è un uomo meraviglioso, mi ha amata dal primo momento senza nessun pregiudizio. Ci siamo incontrati ...La stessa cosa l'ha fatta la sua collegache si è presa una pausa, coltivando i suoi affetti e dei progetti sul web, ma non disdegnando apparizioni una tantum in Rai. Da ricordare che ...Roberto Mancini e Paola Marella hanno in comune lo stesso parrucchiere? Due personaggi così apparentemente diversi, ma simili nella scelta del look.Lo ha sfoggiato anche la splendida Julia Roberts e noi non potevamo fare a meno di parlarne per alzare ancora un po' il livello della magnificenza dei caschetti durante questa bella stagione. Di cosa ...