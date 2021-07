Canada in fiamme sotto una cappa di calore estrema (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ondata di caldo continua ad avere effetti devastanti nel nord ovest degli Stati Uniti e in Canada dove il conto delle vittime di queste temperature impossibili nella Columbia Britannica sfiora le 500 persone. Un problema ulteriore è che queste zone non sono preparate a questo tipo di temperature, così come i medici a gestire le complicazioni che ne derivano. «Molti dei nostri servizi sanitari, i nostri primi soccorritori – ha detto durante una conferenza stampa il capo medico legale della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 luglio 2021) L’ondata di caldo continua ad avere effetti devastanti nel nord ovest degli Stati Uniti e indove il conto delle vittime di queste temperature impossibili nella Columbia Britannica sfiora le 500 persone. Un problema ulteriore è che queste zone non sono preparate a questo tipo di temperature, così come i medici a gestire le complicazioni che ne derivano. «Molti dei nostri servizi sanitari, i nostri primi soccorritori – ha detto durante una conferenza stampa il capo medico legale della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

