**Camera: elezioni suppletive nel Lazio nel collegio di Primavalle dopo dimissioni Del Re** (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug (Adnkronos) - Sarà necessario ricorrere a elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio uninominale 11 di Primavalle, nella circoscrizione Lazio 1. Nell'aula di Montecitorio è stata infatti annunciata la decisione di Emanuela Claudia Del Re, del M5s, di optare per l'incarico di rappresentare Ue nel Sahel e di rassegnare le dimissioni da deputata. Trattandosi di un caso di incompatibilità, alla Camera non è rimasto che prendere atto della cessazione del mandato della Del Re. Rimasto vacante, il seggio dovrà essere quindi essere coperto tramite ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug (Adnkronos) - Sarà necessario ricorrere aper la Camera dei deputati neluninominale 11 di, nella circoscrizione1. Nell'aula di Montecitorio è stata infatti annunciata la decisione di Emanuela Claudia Del Re, del M5s, di optare per l'incarico di rappresentare Ue nel Sahel e di rassegnare leda deputata. Trattandosi di un caso di incompatibilità, alla Camera non è rimasto che prendere atto della cessazione del mandato della Del Re. Rimasto vacante, il seggio dovrà essere quindi essere coperto tramite ...

