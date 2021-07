Battiti Live, Elettra Lamborghini: ‘Ho avuto un mancamento’. Cosa è successo dietro le quinte del programma (Di venerdì 2 luglio 2021) Battiti Live è una kermesse musicale nata nel 2003 nel Sud Italia, si svolge tra la Puglia e la Basilicata ed è prodotta dal gruppo televisivo Norba. LEGGI ANCHE:– E’ successo dopo la puntata di Battiti Live, Elettra Lamborghini spaventata: è entrato nella sua camera da letto. Tutto ripreso in diretta: guarda Cosa è successo L’evento Va in onda sulle reti Mediaset, precisamente su Italia Uno. In ogni edizione, sul palco si alternano diversi artisti italiani e internazionali. Foto: ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 luglio 2021)è una kermesse musicale nata nel 2003 nel Sud Italia, si svolge tra la Puglia e la Basilicata ed è prodotta dal gruppo televisivo Norba. LEGGI ANCHE:– E’dopo la puntata dispaventata: è entrato nella sua camera da letto. Tutto ripreso in diretta: guardaL’evento Va in onda sulle reti Mediaset, precisamente su Italia Uno. In ogni edizione, sul palco si alternano diversi artisti italiani e internazionali. Foto: ...

Advertising

VanityFairIt : L'influencer, dopo settimane di speculazioni, è uscito allo scoperto con il fidanzato, il ballerino di «Amici» Tomm… - thetrueshade : Il battiti live è un palco davvero importante, un sogno per molti artisti. E noi arriviamo con i capelli colorati,… - thetrueshade : Ho cambiato look e sono ancora in quella fase in cui pensi sia stato geniale e invece spoiler domani me ne pentirò… - idkidcirdc : RT @GiuseppeporroIt: Battiti Live, Aka7even dedica “Mi manchi” a Michele Merlo: la commovente esibizione (VIDEO) #battitilive #aka7even #m… - alicexsangiulia : RT @sangioegiusupp: per la serata conclusiva di battiti live domani 3 luglio ci sarà anche sangiovanni con un’esibizione on the road regist… -