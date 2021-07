Battiti Live, Aka7even, dedica “Mi manchi” a Michele Merlo (Di venerdì 2 luglio 2021) Aka7even durante il nuovo appuntamento del Battiti Live, ha scelto di dedicare la sua performance e il suo brano “Mi manchi” al collega scomparso alcune settimane fa, Michele Merlo. I presenti durante la registrazione del nuovo appuntamento Live di Battiti Live su Telenorba, si è assistito ad un momento speciale ed emozionante, il giovane cantautore di Amici ha scelto di dedicare il suo noto brano “Mi manchi” tratto dal suo primo album d’esordio, al suo collega Michele ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 luglio 2021)durante il nuovo appuntamento del, ha scelto dire la sua performance e il suo brano “Mi” al collega scomparso alcune settimane fa,. I presenti durante la registrazione del nuovo appuntamentodisu Telenorba, si è assistito ad un momento speciale ed emozionante, il giovane cantautore di Amici ha scelto dire il suo noto brano “Mi” tratto dal suo primo album d’esordio, al suo collega...

Advertising

VanityFairIt : L'influencer, dopo settimane di speculazioni, è uscito allo scoperto con il fidanzato, il ballerino di «Amici» Tomm… - thetrueshade : Il battiti live è un palco davvero importante, un sogno per molti artisti. E noi arriviamo con i capelli colorati,… - thetrueshade : Ho cambiato look e sono ancora in quella fase in cui pensi sia stato geniale e invece spoiler domani me ne pentirò… - obvae_ : RT @Bellasocio_TZ: “Sono in Puglia dove c’è Battiti Live. Sono ad Otranto che è meravigliosa, con un omonimo, sono qui con il mio fidanzato… - PazziniValeria : RT @Bellasocio_TZ: “Sono in Puglia dove c’è Battiti Live. Sono ad Otranto che è meravigliosa, con un omonimo, sono qui con il mio fidanzato… -