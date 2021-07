Arriva Mourinho per "creare una Roma vincente" (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - "Vogliamo creare una Roma vincente, ma vogliamo anche creare un futuro vincente. Non vogliamo che il successo sia un momento isolato". Questo è uno degli obiettivi di Jose Mourinho, neo allenatore della Roma. "Vogliamo iniziare a organizzare al meglio il club in ogni area che abbia a che fare con la squadra", aggiunge. L'allenatore portoghese ha le idee chiare su quello che vorrà fare a Trigoria. "Chiaramente il club è molto di più che la sola squadra di calcio. È molto di più dei risultati ottenuti dalla squadra di calcio. Ma sappiamo che il barometro e la bussola ... Leggi su agi (Di sabato 3 luglio 2021) AGI - "Vogliamouna, ma vogliamo ancheun futuro. Non vogliamo che il successo sia un momento isolato". Questo è uno degli obiettivi di Jose, neo allenatore della. "Vogliamo iniziare a organizzare al meglio il club in ogni area che abbia a che fare con la squadra", aggiunge. L'allenatore portoghese ha le idee chiare su quello che vorrà fare a Trigoria. "Chiaramente il club è molto di più che la sola squadra di calcio. È molto di più dei risultati ottenuti dalla squadra di calcio. Ma sappiamo che il barometro e la bussola ...

Advertising

FBiasin : Domani #Mourinho arriva a #Roma, credo per la beatificazione. - SimoNoveOtto : Mourinho arriva a Roma e il suo giocatore più forte si spacca, speriamo Maurizio Costanzo risolvi la situazione. - Agenzia_Italia : Arriva Mourinho per 'creare una Roma vincente' - icanalwaysdream : RT @LoreTwitto: Arriva Mourinho, se fa male Spinazzola. Non possiamo vivere manco una giornata intera di felicità. Ma che cazzo de male ab… - AlessandroProc : A noi romanisti riescono a rovinarsi anche le giornate in cui arriva #Mourinho e la nazionale va in semifinale #Spinazzola #BelgioItalia -