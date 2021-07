Amministratore di condominio: arriva il registro nazionale (Di venerdì 2 luglio 2021) Gabriella Lax - La proposta di legge per garantire maggiore trasparenza e ridurre il contenzioso in materia condominiale. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 2 luglio 2021) Gabriella Lax - La proposta di legge per garantire maggiore trasparenza e ridurre il contenzioso in materia condominiale.

Advertising

Gattosciolto1 : @CottarelliCPI Vede la UE potrebbe essere presa seriamente come istituzione: Se non avesse 2 parlamenti Se i parlam… - ginugiola : RT @AvvCanu: Amministratore di condominio: arriva il registro nazionale - GiovanniLanzi2 : @AlessandroSali4 @capuanogio Dimissioni è una parola grossa. In Italia non si dimette nemmeno un amministratore di… - Ninfearosa : @ShaktiTemple Mi hanno già inviato più di una email da parte dell'amministratore del condominio,in inverno,ed in es… - Ninfearosa : @ShaktiTemple A me i miei carissimi condomini(parenti e loro accoliti ????????) sostenuti dal nostro 'carissimo, esemp… -