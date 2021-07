Allerta in Europa per la variante delta: si rischia la terza ondata? (Di venerdì 2 luglio 2021) Si continua a parlare di variante delta e, nelle ultime ore, anche di una terza ondata di Covid ad essa collegata. Nonostante un’accelerazione della campagna vaccinale il rischio di vedere aumentare i contagiati è insomma più concreto che mai, in alcuni paesi più che in altri, soprattutto dove ancora sono poche le persone ad aver fatto entrambe le dosi di vaccino, che sembrano mettere al sicuro dalla variante. L’Oms ha già lanciato l’allarme sulla possibilità di una nuova ondata del virus, visto che la curva epidemiologica è tornata a salire dopo due mesi di stallo con aumento del 10% ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 luglio 2021) Si continua a parlare die, nelle ultime ore, anche di unadi Covid ad essa collegata. Nonostante un’accelerazione della campagna vaccinale il rischio di vedere aumentare i contagiati è insomma più concreto che mai, in alcuni paesi più che in altri, soprattutto dove ancora sono poche le persone ad aver fatto entrambe le dosi di vaccino, che sembrano mettere al sicuro dalla. L’Oms ha già lanciato l’allarme sulla possibilità di una nuovadel virus, visto che la curva epidemiologica è tornata a salire dopo due mesi di stallo con aumento del 10% ...

Advertising

Radio1Rai : Dall'OMS l'allerta per l'aumento dei casi Covid in Europa: in una settimana il 10% in più. La crescita legata a via… - Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: Dall'OMS l'allerta per l'aumento dei casi Covid in Europa: in una settimana il 10% in più. La crescita legata a viaggi e spo… - MarinoBruschini : RT @Radio1Rai: Dall'OMS l'allerta per l'aumento dei casi Covid in Europa: in una settimana il 10% in più. La crescita legata a viaggi e spo… - pattygrasso : RT @Radio1Rai: Dall'OMS l'allerta per l'aumento dei casi Covid in Europa: in una settimana il 10% in più. La crescita legata a viaggi e spo… - cigna69 : RT @Radio1Rai: Dall'OMS l'allerta per l'aumento dei casi Covid in Europa: in una settimana il 10% in più. La crescita legata a viaggi e spo… -