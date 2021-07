Ucraina-Inghilterra, la Uefa annulla i biglietti (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Dipartimento della pubblica sicurezza italiano e la Uefa hanno deciso per l'annullamento dei tagliandi venduti a chi risiede nel Regno Unito Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Dipartimento della pubblica sicurezza italiano e lahanno deciso per l'mento dei tagliandi venduti a chi risiede nel Regno Unito

Advertising

sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - Corriere : Annullati tutti i biglietti per Inghilterra-Ucraina all’Olimpico venduti ai tifosi inglesi - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Tutti i biglietti venduti agli inglesi dal 28 giugno saranno considerati nulli - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Al quarto di finale di Roma di #Euro2020 non potranno accedere i tifosi provenienti dall'Inghilterra - edicolasportiva : 'Ucraina-Inghilterra, biglietti bloccati ai residenti nel Regno Unito' -