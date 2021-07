Tommaso e Valentina, lo spoiler choc a Temptation Island. «Lui si è appartato con una tentatrice e lei...» (Di giovedì 1 luglio 2021) Su Leggo.it le ultime novità. Temptation Island, il primo spoiler choc. «Ecco che fine hanno fatto Tommaso e Valentina...». Ieri sera, è iniziato il viaggio nei... Leggi su leggo (Di giovedì 1 luglio 2021) Su Leggo.it le ultime novità., il primo. «Ecco che fine hanno fatto...». Ieri sera, è iniziato il viaggio nei...

Advertising

federicomyangel : RT @eighteenval: *valentina respira vicino ad un tentatore* tommaso: #TemptationIsland - zustinexpIicit : RT @mirixmobv: Tommaso che scopre che anche il tampax entra dentro valentina quindi lui non è l'unico a farlo: #TemptationIsland https://t.… - pissmeofflouis : tommaso sta piangendo perché valentina si è messa un bikini? ???????? #TemptationIsland - remycrawfovd : sto guardando temptation e sto schiattando per tommaso che chiama valentina ma lei non lo caga - Cami87270806 : RT @otbgenny: valentina, 40 anni, vive con tommaso, psicopatico di 21, con sua madre. #TempationIsland -