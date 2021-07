Scuola, in Abruzzo si rientra il 13 settembre, approvato oggi calendario scolastico (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Aquila - La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore all'Istruzione Pietro Quaresimale, ha deliberato il calendario scolastico 2021-2022. L'inizio delle lezioni è fissato per il 13 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La conclusione dell'anno scolastico è prevista per l'8 giugno 2022 per la Scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado, per il 30 giugno 2022 la Scuola dell'infanzia. E' stato stabilito, inoltre, che per l'anno scolastico 2021-22 i giorni di attività didattica nella Scuola ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Aquila - La Giunta regionale d', su proposta dell'assessore all'Istruzione Pietro Quaresimale, ha deliberato il2021-2022. L'inizio delle lezioni è fissato per il 13per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La conclusione dell'annoè prevista per l'8 giugno 2022 per laprimaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado, per il 30 giugno 2022 ladell'infanzia. E' stato stabilito, inoltre, che per l'anno2021-22 i giorni di attività didattica nella...

