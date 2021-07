Rdc: Tajani, 'è da rivedere, è stato un disastro' (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza è stato concesso senza grandi controlli, non è così che si affronta l'emergenza, servono controlli e rivedere il Reddito di cittadinanza. E' stato un disastro, non e servito a granchè, sono stati regalati soldi". Lo ha detto Antonio Tajani a Diritto e rovescio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug (Adnkronos) - "Il reddito di cittadinanza èconcesso senza grandi controlli, non è così che si affronta l'emergenza, servono controlli eil Reddito di cittadinanza. E'un, non e servito a granchè, sono stati regalati soldi". Lo ha detto Antonioa Diritto e rovescio.

