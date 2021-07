Quattordicesima 2021 in arrivo a luglio: a chi spetta e a quanto ammonterà l’aggiunta sulla pensione (Di giovedì 1 luglio 2021) A luglio arriverà la Quattordicesima sui conti di molti pensionati. Ad averne diritto saranno coloro che compiranno 64 anni entro agosto e chi li ha già compiuti, ma entro certi limiti di reddito. Ecco chi ne avrà diritto e quanto varrà la Quattordicesima quest’anno. Quattordicesima 2021, che cos’è e come funziona Oltre alla tredicesima di dicembre, luglio è il mese della Quattordicesima. Per chi ha già raggiunto i 64 anni entro l’anno, la Quattordicesima sarà erogata il 1° luglio in caso di Gestione pubblica, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Aarriverà lasui conti di molti pensionati. Ad averne diritto saranno coloro che compiranno 64 anni entro agosto e chi li ha già compiuti, ma entro certi limiti di reddito. Ecco chi ne avrà diritto evarrà laquest’anno., che cos’è e come funziona Oltre alla tredicesima di dicembre,è il mese della. Per chi ha già raggiunto i 64 anni entro l’anno, lasarà erogata il 1°in caso di Gestione pubblica, ...

