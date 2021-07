Papa Francesco ringrazia il suo autista che va in pensione (Di giovedì 1 luglio 2021) Renzo Cece ha cominciato a lavorare a 14 anni, veniva in bicicletta. Oggi è l'autista del Papa e va in pensione, Bergoglio lo saluta e lo ringrazia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 luglio 2021) Renzo Cece ha cominciato a lavorare a 14 anni, veniva in bicicletta. Oggi è l'dele va in, Bergoglio lo saluta e loL'articolo proviene da Firenze Post.

