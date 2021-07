Pamela Anderson, l’ex bagnina di “Baywatch” compie 54 anni (Di giovedì 1 luglio 2021) Pamela Anderson compie oggi 54 anni. La star è stata tra le personalità più celebri degli anni ’90. Legata al mito intramontabile della serie Baywatch, l’interprete nonché ex playmate ha esordito quasi per caso nel mondo della recitazione. Il tutto ha avuto inizio, infatti, a partire da un evento fortuito nel 1989: mentre assisteva a una partita di football della BCB Canadian Football League al BC Place Stadium di Vancouver, il maxischermo proiettò la sua immagine. Il pubblico andò subito in visibilio, dando modo alla diva di intraprendere la propria carriera nello spettacolo. Tra il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 luglio 2021)oggi 54. La star è stata tra le personalità più celebri degli’90. Legata al mito intramontabile della serie, l’interprete nonché ex playmate ha esordito quasi per caso nel mondo della recitazione. Il tutto ha avuto inizio, infatti, a partire da un evento fortuito nel 1989: mentre assisteva a una partita di football della BCB Canadian Football League al BC Place Stadium di Vancouver, il maxischermo proiettò la sua immagine. Il pubblico andò subito in visibilio, dando modo alla diva di intraprendere la propria carriera nello spettacolo. Tra il ...

