Monitoraggio Gimbe, la minaccia della variante Delta sugli over 60: perché 7 milioni sono ancora a rischio (Di giovedì 1 luglio 2021) Ci sono sette milioni di anziani che non hanno ancora completato l'immunizzazione contro il Coronavirus. E sono quindi in pericolo di contagio per la variante Delta. Si tratta, calcola la Fondazione Gimbe nel suo Monitoraggio settimanale, di 2.384.966 di over 60 che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino e di 4.648.515 (26,0%) che sono in attesa di completare il ciclo con la seconda dose. E intanto, con 20 milioni di dosi in meno consegnate il secondo trimestre chiude in ...

