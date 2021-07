Mancini: «Pronti a fare la nostra partita, Belgio squadra tra le più forti del mondo» (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra l’Italia e il Belgio di domani sera Il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida tra Italia e Belgio, gara valevole per i quarti di finale di Euro 2020. FORMAZIONE – «Dubbi ne abbiamo pochi, dobbiamo fare delle scelte. Ma valuteremo tutto bene domani, però i giocatori hanno recuperato e stanno bene». DE BRUYNE E HAZARD – «Pre tattica loro mi sembra anche giusta. Queste partite sono belle perché ci sono in campo grandissimi giocatori. Noi siamo al completo e alla gente piacerebbe vedere in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ct Robertoha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra l’Italia e ildi domani sera Il ct azzurro Robertoha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida tra Italia e, gara valevole per i quarti di finale di Euro 2020. FORMAZIONE – «Dubbi ne abbiamo pochi, dobbiamodelle scelte. Ma valuteremo tutto bene domani, però i giocatori hanno recuperato e stanno bene». DE BRUYNE E HAZARD – «Pre tattica loro mi sembra anche giusta. Queste partite sono belle perché ci sono in campo grandissimi giocatori. Noi siamo al completo e alla gente piacerebbe vedere in ...

