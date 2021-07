Mancini a Sky: «Sapevamo che ogni partita sarebbe stata dura, altri invece…» (Di giovedì 1 luglio 2021) Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, presentando la sfida contro il Belgio e dando qualche sensazione sulle altre squadre Roberto Mancini, dopo la conferenza stampa, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport per presentare Italia-Belgio. BELGIO – «Non so se vincere possa alzare l’asticella, noi vogliamo passare il turno e fare in modo che accada. Eliminazioni a sorpresa? Non per noi. Sapevamo già prima che iniziasse l’Europeo che le partite fossero difficili, non siamo assolutamente sorpresi di alcune eliminazioni. Per quanto riguarda l’Italia, mi piace che la gente si sia riavvicinata alla Nazionale, ci motiva e ci fa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Robertoha parlato ai microfoni di Sky Sport, presentando la sfida contro il Belgio e dando qualche sensazione sulle altre squadre Roberto, dopo la conferenza stampa, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport per presentare Italia-Belgio. BELGIO – «Non so se vincere possa alzare l’asticella, noi vogliamo passare il turno e fare in modo che accada. Eliminazioni a sorpresa? Non per noi.già prima che iniziasse l’Europeo che le partite fossero difficili, non siamo assolutamente sorpresi di alcune eliminazioni. Per quanto riguarda l’Italia, mi piace che la gente si sia riavvicinata alla Nazionale, ci motiva e ci fa ...

