Mail Iliad per conferma metodo di pagamento: perché l'addebito in centesimi (Di giovedì 1 luglio 2021) Risulta necessario ritornare sull'argomento della Mail Iliad per conferma del metodo di pagamento giunta ai clienti del vettore in questi giorni. Dopo aver confermato la veridicità della comunicazione che non ha nulla a che vedere con tentativi di phishing e dunque qualche truffa, va chiarito anche un dettaglio non trascurabile relativo ad un addebito sul conto di chi ha effettuato, come suggerito, proprio il reinserimento dei propri dati bancari.

