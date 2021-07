M5S: Di Maio lascia casa Conte dopo colloquio di oltre un'ora (Di giovedì 1 luglio 2021) oma, 1 lug. (Adnkronos) - dopo oltre un'ora di colloquio, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha lasciato l'abitazione romana dell'ex premier Giuseppe Conte. Nessuna dichiarazione da parte del titolare della Farnesina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) oma, 1 lug. (Adnkronos) -un'ora di, il ministro degli Esteri Luigi Dihato l'abitazione romana dell'ex premier Giuseppe. Nessuna dichiarazione da parte del titolare della Farnesina.

Advertising

ilfoglio_it : Si chiama Enea tech. È una fondazione privata ma foraggiata dal Mise in epoca Di Maio-Patuanelli. 500 milioni di do… - petergomezblog : M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - fattoquotidiano : Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - La7tv : #omnibus Il sindaco di Bergamo @giorgio_gori sulla crisi del #M5S: 'Balcanizzazione del #Cinquestelle può avere con… - Profilo3Marco : RT @La7tv: #inonda M5S, Ferruccio De Bortoli: 'Sfida tra due che non si fidano più l'uno dell'altro, trovare ora una sintesi non sarebbe cr… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Maio M5S, ultima mediazione Di Maio da Conte 10.33 M5S, ultima mediazione Di Maio da Conte In queste ore frenetiche e dure per il M5S l'ultima mediazione è di Di Maio, che si è recato per un'ora nella casa di Conte per scongiurare una scissione. Anche ...

M5s: colloquio tra Conte e Di Maio Il ministro Luigi Di Maio a quanto si apprende è arrivato a casa di Giuseppe Conte questa mattina intorno alle nove per incontrare l'ex premier. .

M5S, incontro Di Maio-Conte Adnkronos M5S: Di Maio lascia casa Conte dopo colloquio di oltre un'ora oma, 1 lug. Dopo oltre un'ora di colloquio, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha lasciato l'abitazione romana dell'ex premier Giuseppe Conte. Nessuna dichi ...

M5s: colloquio tra Conte e Di Maio Il ministro Luigi Di Maio a quanto si apprende è arrivato a casa di Giuseppe Conte questa mattina intorno alle nove per incontrare l'ex premier. (ANSA). (ANSA) ...

10.33, ultima mediazione Dida Conte In queste ore frenetiche e dure per ill'ultima mediazione è di Di, che si è recato per un'ora nella casa di Conte per scongiurare una scissione. Anche ...Il ministro Luigi Dia quanto si apprende è arrivato a casa di Giuseppe Conte questa mattina intorno alle nove per incontrare l'ex premier. .oma, 1 lug. Dopo oltre un'ora di colloquio, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha lasciato l'abitazione romana dell'ex premier Giuseppe Conte. Nessuna dichi ...Il ministro Luigi Di Maio a quanto si apprende è arrivato a casa di Giuseppe Conte questa mattina intorno alle nove per incontrare l'ex premier. (ANSA). (ANSA) ...