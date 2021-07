LIVE Sonego-Galan 4-6 6-3 1-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il colombiano avanti nel terzo set. (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Galan, recupera il break Sonego con il passante in contropiede! 30-40 Dritto sul nastro di Sonego che ha provato ad aggredire. 15-40 Ottima prima del colombiano, restano due palle break. 0-40 Nastro favorevole a Sonego. 0-30 Ottimo passante del torinese, bravo a far giocare una volèe complicata al suo avversario. 0-15 Palla dubbia di Galan, chiama il falco Sonego e ha ragione. 0-2 Sbaglia Sonego, break Galan. 15-40 Back in rete di Sonego che si ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1, recupera il breakcon il passante in contropiede! 30-40 Dritto sul nastro diche ha provato ad aggredire. 15-40 Ottima prima del, restano due palle break. 0-40 Nastro favorevole a. 0-30 Ottimo passante del torinese, bravo a far giocare una volèe complicata al suo avversario. 0-15 Palla dubbia di, chiama il falcoe ha ragione. 0-2 Sbaglia, break. 15-40 Back in rete diche si ...

