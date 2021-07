LIVE Atletica | Diamond League Oslo 2021 in DIRETTA | Desalu quarto nei 200 Ta Lou domina i 100 con 10?90! Warholm vuole stupire

(Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.42: Mironchyk-Ivanova arriva a 6.72 e sale al secondo posto. Tra poco i salti di finale. Tutti nulli Bekh-Romanchuk 21.40: Tiene fino alla fine l’australiano McSweyn che vionce in 3’48?37 che è record australiano. Secondo posto per il polacco Lewandowski che fa segnare il record polacco in 3’29?11, terza piazza per l’altro australiano Edwards con 3’49?27, record personale 21.38: McSweyn prova la fuga all’ultimo giro del miglio 21.38: Mihambo, Spanovic e Mironchyk-Ivanova al salto di finale del lungo 21.32: Fra pochi minuti al via lo Svein Arne Hansen Dream Mile. Il miglio che vede al via Edman (Nor), Edwards ...

Advertising

sportli26181512 : Atletica, doppio appuntamento LIVE su Sky: Si parte oggi con la settima tappa del Continental Tour con un atleta az… - SSportNetwork : #SuperSportSummer #Tokyo2020 Brutta tegola per l'#Atletica italiana: infortunio al piede per Larissa #Iapichino, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica

- Istituto per la famiglia , in collaborazione con Asd. Attività previste: attività ... Per maggiori informazioni: giorgia.berti@.com, tel. 348.9683994 o 0566.060262; ' Centro estivo " Il ...Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella quarta tappa della Diamond League 2021 in programma a Oslo in Norvegia. Tante le stelle ...delle grandi star internazionali dell'. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21: Anche Kendricks supera 5.71 al terzo tentativo. Quattro gli atleti ancora in corsa nell'asta 20.20: In fuga l'etiope Kejelcha e Krop nei 3000, sono vel ...Tre ori olimpici, le sette medaglie ai Giochi e i cinque titoli europei sono il favoloso curriculum di Irene Szewinska, per distacco la più grande atleta della storia dello sport polacco, cui da tre a ...