«Io, Emilio Fede, vi racconto la terribilità ma anche la pietà della giustizia» (Di giovedì 1 luglio 2021) Copyright 2021 © Il DubbioTutti i diritti sono riservati Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico – P.IVA 02897620213 Direttore ResponsabileDavide Varì Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre 2015 Numero iscrizione ROC 26618Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009 Pubblicazione online: ISSN 2724-5942 L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Copyright 2021 © Il DubbioTutti i diritti sono riservati Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico – P.IVA 02897620213 Direttore ResponsabileDavide Varì Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre 2015 Numero iscrizione ROC 26618Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009 Pubblicazione online: ISSN 2724-5942 L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ilriformista : Due prigionie diverse, ma entrambe crudeli e senza senso. Sul giornalista novantenne tutti zitti. L'ex terrorista d… - mirianatra : RT @CiampaStan: No ma immaginate avere davvero il culo di mauro rossiello con le macchie di vitiligine di emilio fede - femmebonn : RT @CiampaStan: Mi dissero: 'Non puoi avere contemporaneamente il culogordo di Mauro Rossiello e la vitiligine di Emilio Fede' Con un ghign… - rada_maja : @InOndaLa7 @DAVIDPARENZO @concitadeg @La7tv Parenzo e sosia di Emilio Fede sia fisicamente che per la stessa distrazione - gecdinetlog : RT @CiampaStan: Mi dissero: 'Non puoi avere contemporaneamente il culogordo di Mauro Rossiello e la vitiligine di Emilio Fede' Con un ghign… -