Il monito di Crisanti sulla variante Delta | ' Bisogna confinare le aree dove si manifesta'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ladel Covid sta, piano piano, prendendo piede in Italia ed il professor Andreaha commentato la comparsa di nuovi casi, intervenendo alla cerimonia di consegna dei 130.000 ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : monito Crisanti

Globalist.it

ha sottolineato: "Un caso di variante resistente al vaccino, è un caso di troppo e va trattato nel modo più aggressivo possibile. Rispetto alla variante Delta bisogna confinare le aree dove ...E' illanciato dal virologo Andrea, che sottolinea all'Adnkronos Salute come 'la ricetta' contro la variante Delta 'non si discosta da quella proposta anche in altre occasioni, cioè ...Il virologo dell'università di Padova è però soddisfatto della campagna vaccinale: "Siamo allineati con il resto dell'Europa" ...Green pass, infettivologi e virologi sono concordi: «Con la variante Delta, è sbagliato rilasciarlo già dopo la prima dose». Gli esperti lanciano anche un monito: ...