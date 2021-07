Europei | Ucraina - Inghilterra | ' Delta o no | arriveremo a Roma'

Advertising

OA_Sport : #CALCIO Le autorità britanniche sconsigliano i tifosi inglesi ad andare a Roma per Inghilterra-Ucraina: timori impo… - ale_smerieri : @chiadegli Restano valide le regole della quarantena da Uk (cinque giorni) che rendono impossibile la trasferta ai… - SorgentePas002 : Calcio Europei diretta Tv su RAI1 - solops : Covid Coronavirus. Rischio contagi agli Europei di calcio: Viminale rafforza controlli per Inghilterra-Ucraina a Ro… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Ucraina, Besedin dà forfait dopo entrata Danielson Ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Ucraina

L'Inghilterra di Southgate sabato è attesa all'Olimpico di Roma per i quarti di finale di Euro 2020 contro l'di Shevchenko. I tifosi della Nazionale dei Tre Leoni che vorranno seguire la squadra nella Capitale dovranno sottoporsi ai cinque giorni di quarantena richiesti dal decreto emesso dal ......in vista dei quarti di finale degli, che sabato potrebbero portare a Roma migliaia di tifosi inglesi. Il 3 luglio sarà lo stadio Olimpico, infatti, a ospitare il match Inghilterra -e ...La manifestazione andrà avanti come da programma: le Final Four si terranno a Wembley, e soprattutto i quarti di finale nelle sedi stabilite (Roma compresa).Una situazione difficile. Il pericolo del rialzo dei contagi nel Regno Unito per la famigerata variante delta del Covid-19 sta avendo delle ripercussioni sull'organizzazione degli Europei 2021 di calc ...