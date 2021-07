Energia: scatta la stangata sulle bollette di luce (+9,9%) e gas (+15,3%) (Di giovedì 1 luglio 2021) Un incremento «del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo1 in tutela». Lo anuncia l’Autorità di Regolazione per l’Energia,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 luglio 2021) Un incremento «del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo1 in tutela». Lo anuncia l’Autorità di Regolazione per l’,...

Advertising

GazzettaDelSud : ???? LA STANGATA | Incremento «del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo… - HelpConsumatori : Scatta la #stangata sulle ##bollette dell’#energia: più 9,9% per l’elettricità, più 15,3% per il gas… - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: Scatta la #stangata sulle #bollette dell’#energia: più 9,9% per l’#elettricità, più 15,3% per il #gas - sabrybergamini : Scatta la #stangata sulle #bollette dell’#energia: più 9,9% per l’#elettricità, più 15,3% per il #gas… - fisco24_info : Bollette, la stangata dell’energia: +9,9% l'elettricità e +15,3% il gas: Il rincaro scatta oggi. Il decreto tagliat… -