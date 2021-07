Advertising

CorriereCitta : Emiliano Marsili, il Tizzo di Civitavecchia Campione sul ring e nella vita - emilianom76 : RT @FanTiromancino: Congratulazioni ad Emiliano Marsili che vince il titolo mondiale lbo Mediterraneo pesi Leggeri!! ???? Supporter d'eccezio… - FanTiromancino : Congratulazioni ad Emiliano Marsili che vince il titolo mondiale lbo Mediterraneo pesi Leggeri!! ???? Supporter d'ecc… - OA_Sport : Boxe: Emiliano Marsili è campione IBO Mediterraneo nei leggeri -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano Marsili

Il Corriere della Città

...Casola Can Kasapolu Carlo Altomonte Carlo Brenner Sgarbi Carlo Cauti Carlo Frappi Carlo...Mangiarotti Emanuele Fantini Emanuele Giordana Emidio Diodato Emil Eskander Emilian Kavalski...continua la sua caccia a una sfida mondiale. Venerdì sera sul ring della Marina, si è aggiudicato la corona Ibo del Mediterraneo dei pesi leggeri battendo un coriaceo belga Stephane ...Dopo aver conquistato il titolo Ibo Mediterraneo dei pesi leggeri: "Il prossimo anno saranno trent’anni di carriera pugilistica e mi piacerebbe concluderla con un bel match e perché no, con un titolo ...Emiliano Marsili non ne sbaglia una. Il Tizzo è il nuovo campione del Mediterraneo Ibo per i pesi Leggeri. Alla Marina non c’è stato niente da fare per Stephane Jamoye, il civitavecchiese preval ...